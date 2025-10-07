فيديو الكلاب في بني سويف يُشعل السوشيال ميديا.. والداخلية تكشف الحقيقة

كتب- أحمد أبو النجا:



كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله القائم على النشر قيام شخصين بالتعدي على عدد من "الكلاب الضالة" حتى نفوقها، ووضعها داخل "أجولة" ببني سويف.



وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، وبسؤاله أفاد بقيام الشخصين الظاهرين في مقطع الفيديو بجمع الكلاب الضالة داخل أجولة، وأثناء معاتبته لهما قام أحدهما بالتعدي عليه بالسب، مؤكدًا أنه لم يشاهد نفوق الكلاب.



وبتتبع مقطع الفيديو، أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين، مقيمان بدائرة القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقررا قيامهما بجمع الكلاب الضالة من الأرض الزراعية الخاصة بهما ووضعها داخل أجولة وإلقائها خارج الأرض، بعد قيام أحد الكلاب بعقر والد أحدهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.