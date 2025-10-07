تأجيل دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي لـ21 أكتوبر

قررت محكمة شمال الجيزة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، إلى جلسة 21 أكتوبر الجاري.

وأقام المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم محمد عادل، الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، وذلك بعد حفظ البلاغ الذي اتُّهم فيه موكله بسبّ أحد لاعبي نادي البنك الأهلي، على خلفية أزمة تسريبات أحاديث حكام الـVAR.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، بعد أن اتهمه النادي بسبّ أحد لاعبيه على إثر التسريبات التي خرجت من غرفة الـVAR.

