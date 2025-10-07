النيابة تحقق مع البلوجر أدهم سنجر في واقعة "أنت فلاح من المنوفية"

كتب- أحمد عادل:

باشرت النيابة العامة بالجيزة، التحقيق مع البلوجر أدهم سنجر، على خلفية الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أنت فلاح من المنوفية"، بعد تبادل الاتهامات بينه وبين أحد الأشخاص بسبب خلاف مروري.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يترجل من سيارته ويعتدي بالسب على شخص آخر كان يقوم بتصوير المقطع في الجيزة.

وبالفحص، تبيّن أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تقدّم الطرفان ببلاغات متبادلة في قسم شرطة الشيخ زايد، تضمنت اتهامات متبادلة بالسب والضرب، على خلفية مشادة بسبب أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وأُحيل المحضر إلى النيابة العامة التي تولّت التحقيق.