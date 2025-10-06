الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بيع آثار" في القاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله ناشره وجود قطع أثرية تُباع داخل أحد الأسواق بالقاهرة.

بالفحص والتحريات، تبيّن عدم صحة ما تم تداوله، وأن المقطع مجرد ادعاء وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو صاحب الحساب المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهته، أقر بأنه قام بتصوير بعض الأحجار الملوّنة العادية، التي تُستخدم كقطع ديكور، ثم بث المقطع عبر مواقع التواصل مدعيًا أنها قطع أثرية؛ بهدف النصب على راغبي اقتناء التحف والقطع القديمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات، والتصدي لمحاولات التلاعب بعقول المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.