إعلان

الداخلية تكشف حقيقة فيديو "بيع آثار" في القاهرة

كتب : مصراوي

08:17 م 06/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلاله ناشره وجود قطع أثرية تُباع داخل أحد الأسواق بالقاهرة.

بالفحص والتحريات، تبيّن عدم صحة ما تم تداوله، وأن المقطع مجرد ادعاء وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على النشر، وهو صاحب الحساب المشار إليه، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وبمواجهته، أقر بأنه قام بتصوير بعض الأحجار الملوّنة العادية، التي تُستخدم كقطع ديكور، ثم بث المقطع عبر مواقع التواصل مدعيًا أنها قطع أثرية؛ بهدف النصب على راغبي اقتناء التحف والقطع القديمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الشائعات، والتصدي لمحاولات التلاعب بعقول المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيع آثار القاهرة الجمالية الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أفيخاي يواصل أكاذيبه: إسرائيل المنتصر في حرب أكتوبر.. ومصريون: نسيت الكستور
بالأسعار.. طرح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز "فاكسيرا"
لماذا قفزت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا لذروات جديدة اليوم؟3 أسباب..
مواد كحولية.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سيارة "الفعل الفاضح" بالمحور
لا سلام دون دولة فلسطينية وجيش مصر لا يهاب التحدي.. 5 رسائل من السيسي في ذكرى نصر أكتوبر