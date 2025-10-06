رحلة سائح فوق الجمل بالأهرامات تنتهي في المستشفى

شهدت المنطقة الأثرية بالهرم واقعة غريبة اليوم الاثنين، بعدما سقط سائح هندي الجنسية من فوق جمل أثناء جولته السياحية داخل المنطقة، مما أسفر عن إصابته بكسر في الذراع الأيمن.

في لحظات قصيرة تحولت الزيارة السياحية التي بدأت بابتسامة للذكريات، إلى مشهد من الفزع والارتباك. السائح حاول التقاط صورة تذكارية على ظهر الجمل، لكنه فقد توازنه فجأة وسقط أرضًا بقوة وسط صرخات المرشدين والزوار.

فرق الإسعاف هرعت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتبيّن من الفحص الطبي الأولي وجود اشتباه كسر بالذراع الأيمن، مع استقرار حالته العامة.

الأجهزة الأمنية انتقلت لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال شهود العيان وسائق الجمل، الذي أكد أن الواقعة جاءت نتيجة فقدان التوازن المفاجئ أثناء التصوير.