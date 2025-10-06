كتب - رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات لشخص انتحل شخصية شقيقه وتوأمه المتوفى، للاستيلاء على أرصدة مالية من حساب ابنة شقيقه القاصر بالبنك الأهلي المصري، وزوّر توقيعات نسبها زورًا لشقيقه المتوفى.

ترأس هيئة الدائرة المستشار وائل فاروق إسماعيل، وعضوية المستشارين سمير صلاح الدين محمد، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وسكرتارية هاني حمودة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى، حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها، مستخلصة من سائر أوراقها في القضية رقم 8129 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الجيزة، أن المتهم "أشرف. ع. ب"، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب بنفسه واشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية، وهما "آلاء. ط. ت" الموظفة المختصة بنيابة شمال الجيزة لشؤون الأسرة، و"سلمي. م. م" الموظفة بالنيابة ذاتها، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية، وهي طلبات صرف أرصدة القاصر "زهرة بلال. ع. ب" البالغة قيمتها 26 ألف جنيه، وذلك لجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم انتحل اسم وبيانات شقيقه المتوفي "بلال. ع. ب"، فدوّنت الموظفتان المختصتان المشار إليهما بيانات المذكور بالمحررات سالفة البيان، عقب أن أمدّهما المتهم ببيانات شقيقه المتوفي اللازمة، فقاما بإدراجها بالطلبات، وزيّلتاها بتوقيعات وبصمات نسبها زورًا للمتوفى، فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم استعمل المحررات المزورة محل الاتهام السابق (طلبات صرف أرصدة القاصر "زهرة بلال. ع. ب") فيما أعدّت من أجله، بتقديمها إلى الموظفين المختصين بنيابة شمال الجيزة لشؤون الأسرة لتنفيذ جريمته محل الاتهام التالي، محتجًا بما أُثبت بها من بيانات مزوّرة مع علمه بتزويرها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت الحيثيات أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قيمتها بالأوراق والمملوكة للمجني عليها "زهرة بلال. ع. ب"، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية باتخاذ اسم كاذب، إذ انتحل اسم شقيقه المتوفي متقدمًا إلى الموظفين المختصين طالبًا صرف المبالغ المالية سالفة البيان بصفته تلك، وتمكن بناءً على ذلك من الحصول على المبلغ المالي، على النحو المبين بالأوراق.