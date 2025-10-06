رقص وملابس مثيرة.. الأمن يضبط صانعتَي محتوى في التجمع الخامس | فيديو

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ضبط صانعتَي محتوى، لإحداهما معلومات جنائية، بعد نشرهما مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشاط المتهمتَين، وتبيّن قيامهما ببث تلك المقاطع بهدف جذب المتابعين وزيادة نسب المشاهدة لتحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتهما هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تُؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفتا بنشر المقاطع لتحقيق مكاسب مادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيِلتا إلى النيابة العامة للتحقيق.

