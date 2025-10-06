إعلان

حملات مكثفة للداخلية تضبط 13 طن دقيق مخالف خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:29 م 06/10/2025

حملات أمنية مكثفة - أرشيفية

كتب - علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
ونفّذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية مكبرة استهدفت ضبط المخالفات في نشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط أكثر من 13 طنًا من الدقيق (الأبيض والبلدي المدعم) لارتكاب مخالفات متنوعة، شملت البيع بأزيد من السعر المقرر، وتجميع الدقيق المدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

