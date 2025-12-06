"نحترم ترامب".. أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي بشأن العفو عن نتنياهو

وصف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج طلب العفو الذي تقدم به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه "استثنائي"، مؤكداً أن أي عفو مسبق يجب أن يُقيّم وفقًا للظروف، مشددًا على مبدأ المساواة أمام القانون.

وأوضح هرتسوج في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو: "أحترم صداقة ترامب ورأيه، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة"، في إشارة إلى طلب نتنياهو وقف محاكمته عبر العفو، مضيفًا: "لقد تلقينا الطلب، هناك إجراءات تتم عبر وزارة العدل والمستشارين القانونيين، هذا طلب استثنائي، قبل كل شيء، سأقرر وفقًا لما هو الأفضل لشعب إسرائيل، مصلحة الشعب هي أولويتي الأولى والثانية والثالثة".

وكان مكتب الرئيس قد أحال طلب نتنياهو إلى وزارة العدل، التي تنتظر بدورها رأي دائرة العفو، الأمر الذي يستلزم توقيع وزير العدل ياريف ليفين، أو وزير آخر في حال ثبوت تضارب مصالح، ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل مناقشة الطلب مطلع الأسبوع، وهي عملية قد تستغرق عدة أسابيع.

الخيارات المطروحة أمام الرئيس الإسرائيلي

يبحث الرئيس عدة خيارات مطروحة أمامه، من بينها: اتفاق بين نتنياهو والنيابة العامة على الإقرار بالذنب كشرط للعفو، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وطلب اعتراف أو إبداء ندم من نتنياهو، بالإضافة إلى طرح مشروع قانون يمنع التهرب من العقاب، أو موافقة رئيس الوزراء على الاستقالة من منصبه.

وأشارت مصادر مقربة من هرتسوج إلى أن "الحوار تبادلي"، وأن الرئيس لن يمنح العفو دون مقابل، في حين لم يُحدد بعد ما سيطلبه رسميًا، وكل الخيارات لا تزال قائمة.

وأكد هرتسوج في تصريحات سابقة أن محاكمة نتنياهو لها "تأثير سام" على المجتمع الإسرائيلي، وأن الأزمة الحالية "تخنق إسرائيل"، مشددًا على ضرورة إيجاد حل، كما نفى مكتبه وجود أي تنسيق مع نتنياهو أو اتفاق مسبق يمنحه العفو.

ضغوط ترامب للعفو عن نتنياهو

وفيما يتعلق بالضغوط التي قد يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح العفو، قال هرتسوج: "أحترم صداقتنا مع ترامب ورأيه، هذا هو ترامب نفسه الذي طلبنا منه إحضار الأسرى، وقد اتخذ خطوة شجاعة في مجلس الأمن، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ويجب احترام نظامها القانوني".

وعندما سُئل عمّا إذا كان يخشى رد فعل ترامب في حال رفض العفو، أجاب متهربًا: "لا أعتقد أنه من المناسب مناقشة هذا الأمر علناً، علاقاتنا مع ترامب دافئة ومنفتحة، علينا النظر إلى الأمور في سياقها الصحيح، لا القفز إلى سيناريوهات متطرفة".