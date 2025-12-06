وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد المنصورة الرئيسي بعد تطويره

افتتح عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق مرزوق محافظ الدقهلية مكتب بريد المنصورة الرئيسي، في محافظة الدقهلية بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات البريدية والحكومية والمالية، من بينها خدمات الشهر العقاري، إضافة إلى خدمات مصر الرقمية، حيث كان في استقبالهما داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وأكد طلعت في بيان اليوم أن تطوير مكتب بريد المنصورة الرئيسي يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جعل البريد المصري منصة خدمية شاملة تقدم للمواطنين خدمات حكومية ومالية وخدمات مصر الرقمية بجودة وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن خطة تطوير البريد المصري يتم تنفيذها وفقا لعدة محاور متكاملة تتضمن تحديث فروعه، وتوسيع شبكة مكاتبه في جميع المحافظات، ورفع كفاءة العاملين به، بما يعزز دوره كمحور رئيسي في تحقيق الشمول المالي ودعم جهود الدولة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات، والمضي قدمًا في تنفيذ التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

ومن جانبها؛ أوضحت داليا الباز أن افتتاح مكاتب بريد الدقهلية يأتي في إطار خطة التطوير المتكاملة التي تنفذها الهيئة القومية للبريد ضمن إستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز إتاحة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع نطاقها وتيسير حصولهم عليها بسهولة ويسر.

وتضم محافظة الدقهلية 317 منفذ بريد بالإضافة إلى 220 ماكينة صراف آلي "ATM" منتشرين في جميع انحاء المحافظة مقسمين على منطقتين بريد وهم منطقة بريد شمال الدقهلية، ومنطقة بريد جنوب الدقهلية.

ويقع مكتب بريد المنصورة الرئيسي على مساحة 150 مترًا مربعًا ويضم 10 شبابيك، ومزود بماكينة صراف آلي، كما تم تزويد المكتب بجهاز كيوماتيك "النداء الآلي" لتنظيم الخدمة.

كما قام طلعت ومرزوق رافقهما تامر المهدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات بزيارة ميدانية إلى سنترال المنصورة شرق بمحافظة الدقهلية لتفقد سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات المقدمة داخل مركز المبيعات، حيث تابع آلية العمل داخل المركز لتقديم خدمة متكاملة تلبي احتياجات العملاء بكفاءة وسرعة.

ويقدم سنترال المنصورة شرق جميع خدمات الاتصالات من التليفون الأرضي، وخدمات الإنترنت، والموبايل، وخدمات التكافل وغيرها، وذلك لأكثر من 64250 عميل من عملاء الصوت وأكثر من 45200 عميل من عملاء البيانات.

كذلك تفقدوا مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنصورة، والتي تضم في مراحلها المختلفة نحو 364 طالب وطالبة، ويعمل بها 44 معلم وإداري، حيث تابع سير العملية التعليمية داخل المدرسة والتي تم تزويدها ببنية تحتية متكاملة للاتصالات مما يجعلها مدرسة ذكية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على النحو الذي يحقق رؤية الوزارة في إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة والقادرة على المنافسة في أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية وتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرة العملية اللازمة.

وتضم المدرسة 24 فصلًا أكاديميًا و5 معامل للحاسب الآلب والشبكات وورشتين متخصصتين مجهزتين بأحدث الأجهزة والمعدات لإتاحة فرصة التعلم والتطبيق الفعال للطلاب، وقد تم تخريج دفعتين من مدرسة WE – المنصورة بإجمالي عدد خريجين 383 خريج والتحق العديد منهم بسوق العمل إلى جانب استكمال مساراتهم الجامعية بالكليات والمعاهد المختلفة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي في قطاع الصحة وخدمات المواطنين، قام عمرو طلعت يرافقه طارق مرزوق، بزيارة تفقدية لمستشفى الصدر بالمنصورة، إحدى المنشآت الطبية المشاركة في منظومة المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد، لدعم خدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة للمواطنين.

ويأتى تنفيذ أنشطة منظومة التشخيص عن بُعد ضمن خطط الدولة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الصحة، حيث تسهم هذه الجهود في تحقيق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية، خاصة بالمناطق البعيدة والنائية، عبر ربط الوحدات الصحية بالمستشفيات المركزية والجامعية لتوفير استشارات دقيقة وسريعة للمواطنين.