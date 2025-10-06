كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت سمر.ع، 27 سنة، بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بعد مرور عامين فقط على زواجها، مبررة طلبها: "جوزي طردني من البيت أول ما سمع إن الغسالة باظت.. بيحاسبني على كل حاجة في البيت كأننا في شركة مش في جواز، معندوش رحمة ولا تقدير".

بدأت "سمر" حديثها قائلة: "اتجوزته بعد خطوبة استمرت سنة ونصف، كنت شايفة فيه الشخص العملي اللي بيعرف يخطط لحياته كويس، وقلت هعيش معاه حياة مستقرة، بس بعد الجواز اكتشفت إن اهتمامه بالفلوس والماديات أكتر من أي حاجة تانية، كل حاجة عنده بحساب، وكل حاجة لازم تتكلف رقم محدد، حتى الأكل بيحسبه بالجنيه".

وأضافت الزوجة: "في يوم الغسالة عطلت، وكنت لسه راجعة من الشغل، تعبت ومقدرتش أتصرف وقتها، أول ما رجع البيت، لقيته بيزعق ويقول إني السبب، وإن أنا اللي بهدر فلوسه، حاولت أشرح له إن دي حاجة ممكن تحصل في أي بيت، لكنه رفض يسمعني، وقال لي بالحرف: 'اللي مش عارفة تحافظ على حاجتي مش عايزها في بيتي'".

وتابعت "سمر": "حاولت أهديه، بس هو رفض يسمع كلمة، وبدأ يشتم ويزعق، وخرجني من البيت وأنا مش لابسة غير هدومي اللي عليّ، فضلت قاعدة عند أمي يومين من غير ما يسأل عليّ، وبعدها بعت لي رسالة بيقولي فيها: لما الغسالة تتصلح ارجعي".

وأكدت الزوجة أن تصرفاته القاسية ليست الأولى: "هو شخص عنيف في كلامه وتصرفاته، ممكن يتخانق على أتفه الأسباب.. مرة زعقلي علشان لقي كوباية مكسورة، ومرة تانية عاتبني إني زودت الملح في الأكل، بيعاملني كأني خدامة مش زوجة".

وأوضحت أنها حاولت أكثر من مرة إصلاح العلاقة دون فائدة: "كلمت أهله وكلمت والدته، قالولي استحملي وإنه عصبي، بس الصبر ليه حدود، خصوصًا لما بيهينني قدام الناس ويتكلم عني كأني عالة عليه".

وختمت "سمر" حديثها قائلة: "قررت أرفع دعوى خلع، لأن الحياة معاه بقت مستحيلة، بعد رفضه الطلاق. الجواز مش رقم في دفتر ولا غسالة تبوز نقف عندها، الجواز مودة ورحمة واحترام، وأنا مبقتش قادرة أعيش مع إنسان يعتبرني مجرد بند في ميزانية بيته".

وتحمل دعوى الخلع رقم 268 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

