السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

كتب : محمود الشوربجي

10:38 م 05/10/2025

حريق شقة- أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، دون إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ أفاد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس.

بالانتقال والفحص تبين اندلاع حريق في شقة سكنية في التجمع الخامس، وجرى السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

حريق شقة قوات الحماية المدنية التجمع الخامس

