السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالقاهرة الجديدة

تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، دون إصابات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ أفاد بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة التجمع الخامس.

بالانتقال والفحص تبين اندلاع حريق في شقة سكنية في التجمع الخامس، وجرى السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية.

إقرًا أيضًا:

المرور تطرح لوحة سيارات مميزة في مزايدة إلكترونية وصل سعرها إلى 400 ألف جنيه

الهروب من التذكرة.. الداخلية توضح حقيقة محاولة انتحار راكب قطار المنيا

3 رصاصات تغتال عامل في جريمة "ثأر العمرانية"..ما قرار المحكمة؟