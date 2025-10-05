كتب- صابر المحلاوي:

طرحت الإدارة العامة للمرور، عبر بوابة مرور مصر الإلكترونية، لوحة معدنية مميزة للسيارات تحمل أرقام وحروف "ع ع ع 44"، حيث وصلت المزايدة عليها حتى الآن إلى 400 ألف جنيه، بمشاركة شخص واحد فقط. ومن المقرر أن تُغلق المزايدة يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.

وتأتي هذه المزايدة ضمن سلسلة اللوحات المميزة التي تتيحها وزارة الداخلية للجمهور عبر المنصة الإلكترونية، بهدف تنظيم الحصول على اللوحات بطريقة شفافة ورسمية.

وفيما يلي خطوات التقديم على لوحة معدنية مميزة عبر الموقع الإلكتروني:

- الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية.

- اختيار خدمة "لوحتك".

- إدخال البيانات الشخصية بدقة.

- الضغط على خيار "كوّن لوحتك الآن".

- كتابة الأرقام والحروف المطلوبة والبحث عنها.

يتم بعد ذلك إرسال الطلب إلى إدارة الموقع لمراجعته، تمهيدًا لعرض اللوحة المطلوبة في المزاد الإلكتروني خلال أقرب وقت. وفي حالة الفوز بالمزاد، يمكن سداد قيمة اللوحة إلكترونيًا باستخدام البطاقات الائتمانية أو نقدًا عبر فروع البنوك المعتمدة.