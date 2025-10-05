

كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه تبين، بتاريخ 30 سبتمبر الماضي، نشوب مشاجرة بين طرف أول (عامل مصاب بجرح قطعي) وطرف ثانٍ (شخصان، أحدهما مصاب بجروح قطعية)، نتيجة اصطدام الأول بأحد أفراد الطرف الثاني حال سيرهم مترجلين على الطريق.

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة في الاعتداء (3 قطع)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

