واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية (أحدهم رجل وسيدتان)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

وكشفت التحريات أن المتهمين قاموا بمحاولات لإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس كيانات تجارية وشراء العقارات والمركبات، بقيمة مالية تُقدّر بنحو 165 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

