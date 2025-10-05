قرار قضائي جديد بشأن دعوى منع إبراهيم سعيد من السفر

قررت محكمة النزهة لشؤون الأسرة، اليوم الأحد، تأجيل نظر أولى جلسات الطعن المقدم من لاعب منتخب مصر الأسبق إبراهيم سعيد، على قرار منعه من السفر، بسبب صدور أحكام نفقة ضده، لجلسة 19 أكتوبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل، للاطلاع وتقديم المستندات الخاصة بالقضايا المتداولة بينه وبين طليقته، والرد على الدعوى.

كانت محكمة الأسرة بمصر الجديدة قد رفضت في وقت سابق دعوى أقامها إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، طالب فيها بضم حضانة بناته من طليقته إليه بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند اللاعب في دعواه، التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، إلى أن بناته تجاوزن سن 21 عامًا، وهو ما يسقط – وفقًا للقانون – حق الحضانة عن الأم، ويتيح له التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.