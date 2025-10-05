بعد مدها شهرًا.. الداخلية تواصل مبادرة "كلنا واحد" بتخفيضات تصل لـ40%

واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة السابعة والعشرين من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تم مدها لمدة شهر اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وتستهدف المبادرة توفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من خلال المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية: moi.gov.eg.

وبلغ عدد الكيانات التجارية المشاركة في المبادرة 55 سلسلة تجارية، و117 مكتبة، و18 شادرًا رئيسيًا وفرعيًا، و5 قوافل متحركة، بإجمالي 2727 منفذًا بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1150 منفذًا ثابتًا ومتحركًا بالميادين والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى قوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان" المنتشرة في مختلف المحافظات، والموضحة أيضًا عبر الموقع الرسمي للوزارة.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية الهادفة إلى تقديم مختلف أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

