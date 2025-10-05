محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية النزهة"

كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، نظر محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 8237 لسنة 2025، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية النزهة".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة عمل المصالح الحكومية والسلطات العامة، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بانضمامه إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من الثاني حتى الخامس ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب، وشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما نُسب إلى المتهم الرابع ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، ووجهت إلى المتهمين من الأول إلى الثالث تهمة التزوير، كما ثبت أن المتهم الأول قدّم بطاقة مزورة لاستخدامها في أغراض غير مشروعة.