القبض على منادي سيارات أجبر مواطنًا على دفع أموال بالعجوزة

كتب : صابر المحلاوي

10:47 م 04/10/2025

قبض -ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يتضرر من منادي سيارات، اتهمه بإجباره على دفع مبلغ مالي نظير توقف سيارته دون وجه حق بمنطقة العجوزة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل يمارس مهنة منادي سيارات بدون ترخيص، ومقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

