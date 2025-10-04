

طلب المتهم الـ22 في قضية المخدرات الكبرى، المتهم بها المنتجة سارة خليفة و27 آخرين، من هيئة المحكمة السماح له بالتحدث.



وقال المتهم لرئيس هيئة المحكمة: "يا ريس، أنا بطلب من حضرتك تخرجني على ذمة القضية، أنا عندي 66 سنة وبعاني من أمراض الضغط والسكر ومحتاج حد يساعدني".



وكانت تحقيقات النيابة العامة -حصل "مصراوي" على نسخة منها- كشفت عن علاقة المنتجة بأحد مؤسسي التشكيل العصابي.



وأقرت المتهمة سارة خليفة في تحقيقات النيابة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أنها تعرفت على أحد مؤسسي التشكيل العصابي أثناء حضوره لعيادة التجميل ملكها لحقن "حقنة نضارة في الوجه".



وتابعت: "المتهم الخامس قالي إن عنده شركة مقاولات وبيروح الجيم، وظاهر أنه شخص طبيعي جدًا وبيخرج وبيسهر، وبعد 3 شهور قالي أنا معجب بيكي وارتبطنا، وكان بيجبلي هدايا، وبعدها بحوالي 7 شهور حسيت إنه ماشي شمال، وماما قالتلي ابعدي عن الولد ده شكله بلطجي".



وأضافت أن المتهم رفض إنهاء العلاقة بينهما وظل يلاحقها بعد خطوبتها، مما دفعها للإبلاغ عنه، وغادرت مصر بسبب ملاحقته وعادت بعد حبسه.



وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.





