الداخلية: ضبط 443 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمواجهة مختلف أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط العام، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 443 قضية مخدرات، و224 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83.868 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما نجحت الحملات في ضبط 8 تشكيلات عصابية تضم 25 متهمًا، وضبط 26 من القائمين بأعمال البلطجة، و31متهمًا هاربًا من أحكام قضائية، إلى جانب ضبط 24.597 مخالفة مرورية، وفحص 61 سائقًا، تبين إيجابية 10 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها الموسعة لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

