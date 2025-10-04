حجز محاكمة البلوجر "لوليتا" بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحكم

كتب – أحمد عادل:

قررت المحكمة الاقتصادية، حجز محاكمة البلوجر "لوليتا" في القضية المتهمة فيها بـنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتتنافى مع قيم المجتمع، وذلك لجلسة 25 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات ضد المتهمة تتهمها بـنشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حساباتها الإلكترونية في إساءة استخدام وسائل التواصل بهدف تحقيق أرباح مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وبمواجهتها بالفيديوهات المتداولة، أقرت بنشرها بغرض زيادة المتابعين وتحقيق عائد مادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية.

