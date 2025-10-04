الداخلية: ضبط 100 ألف مخالفة متنوعة في 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية جهودها لتحقيق الانضباط المروري بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن ضبط 100 ألف و493 مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت أبرز المخالفات: السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة – الوقوف العشوائي – التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.

وفي إطار الحملات الموجهة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة بين السائقين، تم فحص 1631 سائقًا، وتبين إيجابية 73 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 866 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها: تحميل ركاب بالمخالفة – مخالفات شروط التراخيص – أمن ومتانة المركبات.

وأسفرت الحملات كذلك عن فحص 114 سائقًا، ليتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية.

