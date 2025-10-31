لم يكن أحد من أهالي منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، يتخيل أن خلافًا بين صديقين سيقود إلى كشف واحدة من أبشع الجرائم التي ظلت طي الكتمان على مدار ثلاث سنوات.

بدأت القصة حين نشب خلاف بين شابين اعتاد الأهالي رؤيتهما معًا منذ الصغر، إلا أن الخلاف هذه المرة تحول إلى انتقام، بعدما قرر أحدهما فضح الآخر بنشر مقطع فيديو قديم يحتفظ به على هاتفه المحمول.

لم يكن الفيديو عاديًا، إذ أظهر لحظة اعتداء شابين جنسيًا على فتاة من ذوي الهمم، أحدهما هو المتهم الذي ارتكب الجريمة، والآخر هو من تولى تصويرها، وبمجرد انتشار المقطع بين الأهالي، سادت حالة من الغضب والذهول داخل القرية.

ما إن شاهد والد الفتاة الفيديو، توجه على الفور إلى مركز الشرطة، وحرر بلاغًا بالواقعة، مؤكدًا أن ابنته هي الضحية التي ظهرت في المقطع المتداول.

فور تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لتحديد هوية الشابين، وتمكنت من ضبطهما بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الجريمة قبل نحو ثلاث سنوات، وأوضحا أن سبب نشر الفيديو هو الخلاف الذي نشب بينهما مؤخرًا.

تحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهمان إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الجناة والمجني عليها.