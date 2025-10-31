أعلنت وزارة الداخلية عن تحويلات مرورية تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير غدا السبت.

وحرصاً على تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية إلى طرق بديلة على النحو التالى :-

- شارع النيل بالجيزة: القادم من ميدان كوبرى الجامعة حتى أسفل كوبرى 15 مايو.. يسلك شارع البطل أحمد عبد العزيز.

- الطريق الدائري: القادم من أعلى السلام.. يسلك مسطح نفق السلام تجاه جسر السويس.

- محور كورنيش النيل: القادم من كوبري 15 مايو حتى ميدان أثر النبي.. يسلك محور تحيا مصر.

- المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر: القادم من ميدان جهينة حتى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.. يسلك وصلة دهشور طريق الواحات.

- طريق الإسكندرية الصحراوي: القادم من مطار سفنكس حتى المتحف المصري.. يسلك الطريق الداعم تجاه وصلة دهشور أو الصعود لمحور تحيا مصر.

- محور 26 يوليو: القادم من ميدان لبنان حتى محور عرابي.. يسلك مطلع الدائري تجاه القوس الغربي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الخدمات المرورية اللازمة ستتواجد لتسيير الحركة المرورية وإرشاد المواطنين للمحاور البديلة.