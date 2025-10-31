إعلان

9 رجال و8 سيدات.. الأمن يطيح بشبكة تستغل الأطفال في القليوبية

كتب : مصراوي

05:00 م 31/10/2025

سقوط عصابة استغلت أطفالًا في التسول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي بالقليوبية.

وشملت عملية الضبط 9 رجال و8 سيدات، من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، وكان بحوزتهم 3 أطفال معرضين للخطر أثناء ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بممارستهم هذه الأعمال غير القانونية، مؤكّدين استغلالهم الأطفال لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن الرعاية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عصابة تسول أطفال أحداث القليوبية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. الداخلية تنشر خريطة التحويلات المرورية والطرق البديلة بمحيط المتحف الكبير