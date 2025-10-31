9 رجال و8 سيدات.. الأمن يطيح بشبكة تستغل الأطفال في القليوبية

سقوط عصابة استغلت أطفالًا في التسول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط مجموعة من الأشخاص يقومون باستغلال الأحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي بالقليوبية.

وشملت عملية الضبط 9 رجال و8 سيدات، من بينهم 7 لهم معلومات جنائية، وكان بحوزتهم 3 أطفال معرضين للخطر أثناء ممارسة النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بممارستهم هذه الأعمال غير القانونية، مؤكّدين استغلالهم الأطفال لتحقيق مكاسب مادية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن الرعاية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.