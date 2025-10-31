الداخلية عن استغاثة سيدة بالغربية: خلافات زوجية وراء الواقعة

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا منشورًا لاستغاثة سيدة تدعي فيه تعرضها وأسرتها للاعتداء من قبل أسرة طليقها بمحافظة الغربية، ما أثار حالة من الجدل بين المتابعين.

وعلى الفور، تحركت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للتحقق من صحة الواقعة، وتبين أن الادعاءات المنشورة غير صحيحة، وأن الأمر في حقيقته مرتبط بخلافات زوجية بين السيدة وطليقها.

وأوضحت التحريات أن السيدة تركت مسكن الزوجية وأقامت مع أهلها بدائرة مركز شرطة سمنود، وفي سياق هذه الخلافات تبادل الطرفان السب والضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الأطراف، وتولت النيابة العامة التحقيق لضمان ضبط الحقائق.