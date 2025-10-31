القطامية تستيقظ على لهب.. 11 مصابًا في حريق عمارة الهناجر الجديدة

صباح هادئ في منطقة القطامية سرعان ما تبدل كل شيء بلحظات من الرعب. عند مدخل الهناجر الجديدة وتحديدًا أمام مركز شباب المستقبل، عمارة رقم 8 كانت بتعيش واحدة من أكتر اللحظات سوادًا.

في الساعات الأولى من صباح الجمعة، تصاعد الدخان الكثيف من الدور الأرضي للعقار المكون من 6 طوابق. صرخات السكان ملأت المكان، والأهالي بدأوا في محاولة الإخلاء قبل ما توصل قوات الحماية المدنية.

بلاغ سريع وصل لغرفة عمليات النجدة من أحد السكان، قال فيه إن الحريق يهدد العقار بالكامل في ظل احتجاز البعض بسبب الدخان الكثيف.

وفي دقائق، وصلت 3 سيارات مطافي للموقع، ومعها فرق إسعاف مجهزة للتعامل مع أي حالات طارئة. رجال الإطفاء بدأوا معركة شرسة ضد النيران، اللي كانت بتخرج من الدور الأرضي وتكاد تمتد للأدوار العليا.

رائحة الحريق كانت خانقة، والدخان غطى سماء المنطقة. سريعا، بدأ رجال الإنقاذ في إخراج السكان، بعضهم يترنح من الاختناق، والبعض الآخر يحاول مساعدة جيرانه على النجاة.

المشهد كان أشبه بفيلم طوارئ، رجال الإطفاء يكافحون اللهب بخراطيم المياه، والمسعفون يتنقلون بين المصابين اللي بدأت أعراض الاختناق تظهر عليهم.

بعد مجهود استمر قرابة الساعة، نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة الكاملة على الحريق، ومنع امتداده لباقي الأدوار وإنقاذ عشرات السكان، بينما تعاملت فرق الإسعاف مع 11 حالة اختناق، تم إسعاف بعضهم في موقع الحادث، ونُقل آخرون للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

التحقيقات الأولية أشارت إلى أن النيران اشتعلت داخل إحدى الوحدات بالدور الأرضي، ولم يُعرف حتى الآن السبب الدقيق، فيما رجّحت مصادر أمنية أن يكون ماس كهربائي وراء الحريق.

رجال المباحث بدأوا المعاينة وجمع التحريات، وبيتم حالياً فحص كاميرات المراقبة في محيط العقار لمعرفة لحظة اندلاع النيران. وبينما أطفأت سيارات المطافي آخر بقعة لهب، كان الهدوء بيعود تدريجيًا للمنطقة لكن رائحة الدخان استمرت معلقة في الجو، شاهدة على لحظات صعبة عاشها سكان عمارة رقم 8 في الهناجر الجديدة بالقطامية.