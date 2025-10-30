أوضح المحامي محمد الروبي، دفاع البلوجر سوزي الأردنية، حقيقة ما أُثير عن وجود حكم قضائي بالحبس مع الإيقاف سابق ضد موكلته في واقعة "الشارع اللي وراه"، وسيتم إضافة عقوبته إلى حكم حبسها سنة في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء العام.

وقال "الروبي" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لا صحة لما تم تداوله بوجود أحكام بالحبس مع إيقاف التنفيذ ضد موكلته، وأن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بالاكتفاء بتغريمها 300 ألف جنيه فقط في واقعة فيديو "الشارع اللي وراه".

وتابع أن "سوزي الأردنية" لا يوجد ضدها سوى حكم بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه الذي صدر، أمس الأربعاء، وهو حكم أول درجة وتم الاستئناف عليه وتحديد جلسة 24 ديسمبر المقبل لنظر أولى الجلسات.

