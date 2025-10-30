إعلان

فعل مخل في نص الطريق.. القبض على سائق تاكسي تحرش براكبه في دمياط

كتب : رمضان يونس

03:39 م 30/10/2025

الواقعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على سائق تاكسي لقيامه بإتيان أفعال خادشة للحياء بإحدى السيدات (راكبه لديه) حال توصيلها لمنزلها بدمياط.

وحدة المتابعة بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة أجرة "تاكسى" لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء توصيلها بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات، حددت الأجهزة الأمنية السيارة وجرى القبض على قائدها مقيم بمركز كفر البطيخ وتبين أن السيارة "بدون رخصة تسيير"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش مياط ائق تاكسي ائق تاكسي يتحرش بفتاة لامن لداخلية فعل مخل في نص الطريق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

بتقنية 360 درجة.. تجول في قاعات المتحف المصري الكبير وشاهد 7 آلاف سنة حضارة
كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن