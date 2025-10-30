فعل مخل في نص الطريق.. القبض على سائق تاكسي تحرش براكبه في دمياط

كتب ـ رمضان يونس:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من إلقاء القبض على سائق تاكسي لقيامه بإتيان أفعال خادشة للحياء بإحدى السيدات (راكبه لديه) حال توصيلها لمنزلها بدمياط.

وحدة المتابعة بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة أجرة "تاكسى" لقيامه بأفعال خادشة للحياء أثناء توصيلها بدمياط.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وعقب تقنين الإجراءات، حددت الأجهزة الأمنية السيارة وجرى القبض على قائدها مقيم بمركز كفر البطيخ وتبين أن السيارة "بدون رخصة تسيير"، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحفظت القوات على السيارة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال قائدها.