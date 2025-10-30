تابعنا على

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة تدير نادى صحى بدون ترخيص لممارسة الأعمال المنافية للآداب في الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب إدارة سيدة لنادى صحى "بدون ترخيص" كائن بمنطقة ثان الشيخ زايد بالجيزة واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

تم إستهداف النادى وأمكن ضبطها وبصحبتها 5 سيدات"2 منهم لهم معلومات جنائية"، شخصين "يحملان جنسية دول أخرى"، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

