قرار قضائي بشأن المتهم بقتل والدته وشقيقته في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، حبس المتهم بقتل والدته وشقيقته بسبب شكه في سلوكهما في منطقة عين شمس.

وكانت السيدة المصابة بطعنات متفرقة على يد ابنها، باستخدام سلاح أبيض (سكين)، لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها أثناء محاولتها الدفاع عن ابنتها في منطقة عين شمس.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل داخل نطاق القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن مصرع فتاة في العقد الثالث من العمر إثر إصابتها بطعنة نافذة، وإصابة والدتها بعدة طعنات. وتم نقل المصابة إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجراحها.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليهما هو مرتكب الواقعة. وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.