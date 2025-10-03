ضبط متهمين استوليا على أموال سيدة من حسابها البنكي في الإسماعيلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات بلاغ تقدمت به إحدى السيدات بمحافظة الإسماعيلية، أفادت خلاله بتعرضها لواقعة نصب واحتيال، والاستيلاء على مبلغ مالي من حسابها البنكي عقب تلقيها اتصالًا هاتفيًا من شخص ادعى كونه موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، وتمكن من الحصول منها على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بها.

على الفور، باشر قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فحص البلاغ، حيث أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكبي الواقعة وضبطهما، وتبين أنهما عنصران جنائيان مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية متحصلة من نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المحمولة مُفعل عليها محافظ إلكترونية، احتوت على دلائل تثبت تورطهما في عمليات الاحتيال، فضلًا عن عدة شرائح خطوط هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.