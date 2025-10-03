"تركتها أمام الورشة".. ضبط المتهم بتفريغ إطار سيارة سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عامل بورشة إصلاح إطارات سيارات يقوم بتفريغ الهواء من إطار سيارة إحدى السيدات، اعتراضًا على قيامها بترك سيارتها أمام الورشة محل عمله.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة، حيث أمكن تحديد الشاكية (مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدي جابر)، وبسؤالها أقرت بما تضمنه الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك)، وبمواجهته اعترف بارتكاب ما ورد بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.