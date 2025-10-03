إعلان

حكم نهائي.. الجنح تبرئ مدحت بركات من تهمة التعدي على أملاك الدولة

كتب : مصراوي

08:22 م 03/10/2025

المهندس مدحت بركات

القاهرة - مصراوي:

قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد ببراءة المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، في واقعة اتهامه بالتعدي على أملاك الدولة.

ويعد حكم محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد في القضية رقم 842 لسنة 2025 والصادر في شهر سبتمبر الماضي، ببراءة مدحت حسنين بركات حكما نهائيا.

من جانبه قال المهندس مدحت بركات، أن الحكم الصادر من محكمة الجنح أكد أن الاتهامات التي وجهت له في هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، وأن الحكم الصادر يعد حكما نهائيا في هذه الواقعة.

