ضبط تشكيل عصابي لسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة ببورسعيد

كتب ـ علاء عمران:

07:34 م 03/10/2025

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الكابلات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابل كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بمنطقة الضواحي بمحافظة بورسعيد.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، وعددهم 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مستخدمين دراجتين ناريتين إحداهما بدون لوحات معدنية، و أرشدوا عن الكابل الكهربائي المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الدراجتين الناريتين.

