ضبط تشكيل عصابي لسرقة الكابلات الكهربائية من أعمدة الإنارة ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة كابل كهربائي من أحد أعمدة الإنارة بمنطقة الضواحي بمحافظة بورسعيد.

و بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين الظاهرين بمقطع الفيديو، وعددهم 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة مستخدمين دراجتين ناريتين إحداهما بدون لوحات معدنية، و أرشدوا عن الكابل الكهربائي المسروق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على الدراجتين الناريتين.