القبض على المتهمين بسرقة حقيبة فتاة على دائري القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بخطف حقيبة شقيقتها وبداخلها هاتف محمول بأسلوب المغافلة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، تبلغ للأجهزة الأمنية من ربة منزل بسرقة حقيبتها وبداخلها هاتفها المحمول أثناء سيرها أعلى الطريق الدائري، على يد شخصين يستقلان دراجة نارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة "بدون لوحات معدنية"، وضبط مرتكبي الواقعة وهما عاطلان مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.