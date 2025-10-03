إعلان

الكاميرا فضحتهم.. ضبط 3 أشخاص يروجون المواد المخدرة بالفيوم

كتب- صابر المحلاوي:

05:55 م 03/10/2025

تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله عدد من الأشخاص يروجون المواد المخدرة بمحافظة الفيوم.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وعددهم 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الفيوم.

وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

