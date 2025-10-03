الداخلية تحبط صفقة مخدرات بـ108 ملايين جنيه بمطروح

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد والأقراص المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية أن بؤرا إجرامية بنطاق محافظة مطروح تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) تجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (195 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش، شابو –500 ألف قرص مخدر – عدد من الأسلحة النارية).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 108 ملايين جنيه.