ضبط شبكة آداب عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

في واقعة صادمة تكشف كيف تحولت التكنولوجيا إلى وسيلة لاستغلال الانحراف، تمكنت أجهزة الأمن من الإيقاع بشبكة تخصصت في ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الهاتفية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب أكدت استخدام شخص و3 سيدات – إحداهن لها معلومات جنائية – تطبيق هاتفي للإعلان عن ممارسة الفجور وتقديم المتعة لراغبيها مقابل مبالغ مالية، دون أي تمييز.

بتقنين الإجراءات، تحركت قوة أمنية وضبطت المتهمين في نطاق محافظة الإسكندرية. وبمواجهتهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، مؤكدين تفاصيل نشاطهم غير المشروع.