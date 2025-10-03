إعلان

زفة جنونية على سقف ميكروباص في أسيوط

كتب : مصراوي

01:34 م 03/10/2025

مشهد غريب هزّ السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو انتشر بشكل واسع يوثق لحظة السماح لعدد من الأشخاص بالجلوس فوق سقف ميكروباص وهو ماشي في شوارع أسيوط، وسط دهشة وخطورة الموقف.

الفيديو أثار موجة غضب وتعليقات ساخرة. فور تداول المقطع، الأجهزة الأمنية تحركت بسرعة وبالفحص، تم تحديد السيارة وهي ميكروباص ساري الترخيص، وضبط قائدها – سائق مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط – اللي اعترف إنه سمح بالفعل بالواقعة زي ما ظهر في الفيديو.

القوات تحفظت على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السائق.

