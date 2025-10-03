إعلان

ضبط 3 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية عبر تطبيقات إلكترونية بالإسكندرية

كتب : مصراوي

01:17 م 03/10/2025

حملة أمنية - ارشيفية

كتب - علاء عمران:
نجحت أجهزة الأمن في الإسكندرية في ضبط شخص و3 سيدات، بينهم متهمة لها معلومات جنائية، بعد تورطهم في استخدام تطبيقات إلكترونية للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور.

وبينت التحريات استغلال المتهمون لهذه الوسائل الإلكترونية في تسهيل نشاطهم غير القانوني مقابل مبالغ مالية، دون تمييز بين المتعاملين.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين، الذين أقروا بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتقديمهم إلى العدالة.

