إعلان

الحماية المدنية تنقذ سيّدة مسنّة محتجزة داخل شقتها بالنزهة

كتب : علاء عمران

12:24 م 03/10/2025

وزارة الداخلية- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة لنداء استغاثة أطلقته سيدة مسنّة تقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بعدما تبيّن أنها محتجزة داخل شقتها وغير قادرة على الحركة.

تحركت قوات الحماية المدنية بشكل فوري إلى محل البلاغ، وتمكنت من دخول الشقة وإنقاذ السيدة في وقت قياسي، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعربت السيدة عن امتنانها لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة، فيما أشاد مواطنون بتدخل الأجهزة الأمنية الذي أكد حرصها على دورها الإنساني إلى جانب مهامها الأمنية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية سيّدة مسنّة محتجزة محتجزة داخل شقة النزهة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أجواء خريفية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة
* هبوط مفاجئ في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة
شلل حكومي يضرب أمريكا للمرة الرابعة بعهد ترامب.. ماذا وراء الأزمة؟