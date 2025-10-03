الحماية المدنية تنقذ سيّدة مسنّة محتجزة داخل شقتها بالنزهة



استجابت أجهزة الأمن بالقاهرة لنداء استغاثة أطلقته سيدة مسنّة تقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، بعدما تبيّن أنها محتجزة داخل شقتها وغير قادرة على الحركة.

تحركت قوات الحماية المدنية بشكل فوري إلى محل البلاغ، وتمكنت من دخول الشقة وإنقاذ السيدة في وقت قياسي، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأعربت السيدة عن امتنانها لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة، فيما أشاد مواطنون بتدخل الأجهزة الأمنية الذي أكد حرصها على دورها الإنساني إلى جانب مهامها الأمنية.