من كلمة لطعنة.. جريمة بشعة تهز بولاق الدكرور

لم يدر بخلد طالب في مقتبل عمره أن اعتراضه البسيط على وقوف شخص أمام محله للألعاب الإلكترونية سينتهي بمأساة تضع حدًا لحياته. في لحظات قصيرة، تحولت الكلمات المتبادلة إلى مشاجرة عنيفة، انتهت بجريمة قتل بشعة شهدتها منطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.

تفاصيل الحادث بدأت حينما نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه "طالب جامعي" وعاطل بعد أن طلب الأول من الثاني عدم الوقوف أمام محله. كلمات عابرة لم يكن متوقعًا أن تثير كل هذا الغضب، لكنها سرعان ما تحولت إلى شرارة أشعلت الخلاف.

المشادة لم تتوقف عند حدود الكلام، إذ اندفع المتهم في لحظة انفعال، وأخرج من طيات ملابسه سلاحًا أبيض "مطواة"، ليسدد بها طعنة نافذة في صدر الطالب. الطعنة أصابت منطقة القلب مباشرة، لتسقط الضحية على الأرض غارقًا في دمائه أمام أعين المارة الذين أصابهم الذهول من بشاعة المشهد.

لم تمهل الإصابة الطالب أي فرصة للنجاة، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى. جرى إبلاغ أجهزة الأمن التي انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، حيث فرضت قوات الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط المكان، واستمع المحققون إلى أقوال شهود العيان الذين أكدوا أن الواقعة وقعت في لحظات خاطفة، وأن المجني عليه لم يكن يتوقع أن يلقى هذا المصير بسبب خلاف تافه.

بجهود أمنية مكثفة، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المتهم والقبض عليه بعد ساعات من فراره، ليتم اقتياده إلى ديوان القسم والتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه لبيان السبب التفصيلي للوفاة، والتصريح بدفنها لاحقًا، إلى جانب حبس المتهم على ذمة التحقيقات.