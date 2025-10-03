إعلان

سقوط شاب سعودي من الطابق الثاني بحدائق الأهرام

كتب : محمد شعبان

11:15 ص 03/10/2025

شهدت منطقة حدائق الأهرام حادثًا مروعًا صباح اليوم، حيث سقط شاب سعودي الجنسية من الطابق الثاني بأحد العقارات بشارع الثروة المعدنية.

وأفادت التحريات الأولية أن المصاب يُدعى سلطان (25 عامًا)، وقد جرى نقله على الفور بواسطة سيارة خاصة، بعد إصابته جراء السقوط، قبل أن يتم تسليمه لطاقم الإسعاف لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

وأكد شهود عيان أن الشاب كان في وضع حرج وقت نقله، فيما لم تُكشف بعد تفاصيل أو أسباب السقوط وما إذا كان عرضيًا أو نتيجة خلافات.

وتباشر الجهات الأمنية التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، في الوقت الذي تكثف فيه الأجهزة الطبية جهودها لإنقاذ حياة المصاب.

