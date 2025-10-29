المؤبد لمتهم والمشدد لآخرين بخلية ولاية داعش الدلتا

كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، بالسجن المؤبد لمتهم والمشدد 15 سنة لـ3 متهمين والمشدد 10 سنوات لمتهم واحد والمشدد 5 سنوات لـ3 آخرين، وذلك في القضية التي تحمل رقم 13555 لسنة 2024، والمعروفة إعلاميا بخلية "ولاية داعش الدلتا".

وجهت النيابة للمتهمين تهم نقل وتوفير بيانات ومعلومات لجماعة إرهابية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى تجميع معلومات دون سند من القانون عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، وتجميع معلومات عن أفراد الشرطة بمحافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ.

اقرأ أيضًا:

حبس سوزي الأردنية سنة بتهمة نشر محتوى خادش

حكم قضائي جديد ضد "طفل المرور" في واقعة اعتداء على طالب بعصا بيسبول بالمقطم

الحبس سنة لراقصة الساحل الشمالي "ليندا" في اتهامها بنشر الفسق والفجور