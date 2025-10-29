سقوط عصابة غسلوا 90 مليون جنيه من تجارة المخدرات بأسوان

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 7 أشخاص – بينهم 5 ذوي معلومات جنائية – يقيمون بمحافظة أسوان، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، عبر استثمارها في شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بقيمة مالية بلغت نحو 90 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة.