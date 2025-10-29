إعلان

تطور قضائي بشأن استئناف سوزي الأردنية على حكم حبسها سنة بتهمة بث محتوى خادش

كتب : أحمد عادل

06:30 م 29/10/2025

سوزي الأردنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من البلوجر "سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التعدى على القيم الأسرية.

وتقدم دفاع البلوجر "سوزي الأردنية" بمذكرة استئناف على حكم محكمة أول درجة بحبس موكلته سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية".

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع، قُدِّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.

اقرأ أيضًا:

حبس سوزي الأردنية سنة بتهمة نشر محتوى خادش

حكم قضائي جديد ضد "طفل المرور" في واقعة اعتداء على طالب بعصا بيسبول بالمقطم

الحبس سنة لراقصة الساحل الشمالي "ليندا" في اتهامها بنشر الفسق والفجور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة مستأنف الاقتصادية سوزي الأردنية النيابة العامة البلوجر مريم أيمن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
- الأونروا ترد عبر مصراوي على اتهام وزير الخارجية الأمريكي بالانتماء لحماس