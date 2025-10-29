حددت محكمة مستأنف الاقتصادية، جلسة 24 ديسمبر كأولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من البلوجر "سوزي الأردنية" على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي في التعدى على القيم الأسرية.

وتقدم دفاع البلوجر "سوزي الأردنية" بمذكرة استئناف على حكم محكمة أول درجة بحبس موكلته سنة مع الشغل وتغريمها 100 ألف جنيه.

وفي الجلسة السابقة، استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ"سوزي الأردنية".

وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع، قُدِّر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.

وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين "ذوي أفكار وأهداف خاصة"، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.

