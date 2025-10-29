لتعزيز التعاون الأمني.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الزامبي

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، جاك جاكوب مويمبو، وزير الداخلية والأمن الداخلي بجمهورية زامبيا، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، للتباحث حول سُبل تعزيز أطر التعاون الأمني بين البلدين. وقد شهد اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير الزامبي عن تقديره لجهود وزارة الداخلية المصرية، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في مختلف مجالات العمل الأمني.

كما أشاد بالقدرات التقنية والعلمية والتدريبية التي اطلع عليها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة، معرباً عن تطلعه للاستفادة منها في صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الزامبية.

ومن جانبه، رحب وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة نظيره الزامبي للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على توطيد العلاقات الأمنية مع جمهورية زامبيا في ضوء روابط الصداقة التي تجمع البلدين.

وشدد على أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وتضافر الجهود لمواجهة وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

