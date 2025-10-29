سقوط عصابة لاستغلال الأطفال في التسول وبيع السلع بالقليوبية | صور

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط تشكيل مكوَّن من 14 رجلًا و5 سيدات – لـ10 منهم معلومات جنائية – لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بصورة إلحاحية للمارة بنطاق محافظة القليوبية.

وضبطت القوات بحوزة المتهمين 11 طفلًا حدثًا من المعرضين للخطر، كانوا يُجبرون على التسول وبيع بضائع بسيطة في الشوارع بشكل مخالف للقانون، بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة عبر استغلالهم.

وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي في استغلال الأطفال ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما جرى تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية المتخصصة.